«Важно и очень опасно»: Песков о возможном вводе войск Франции на Украину Песков назвал очень опасным заявление Макрона о возможном вводе войск на Украину

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Высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск в зону боевых действий на Украине является важным и очень опасным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал опасной тенденцией тот факт, что французский лидер продолжает говорить о возможности прямой вовлеченности Запада в конфликт, передает ТАСС.

Заявление очень важное и очень опасное. Франция в лице главы государства продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности — на земле — в конфликт вокруг Украины. Это очень опасная тенденция, мы внимательно за этим наблюдаем, — сказал Песков.

Ранее Макрон заявил, что вопрос об отправке войск на Украину можно было бы рассмотреть в том случае, если бы «русские прорвали линию фронта». По его словам, это станет возможным, если соответствующая просьба поступит от Киева. Французский лидер подчеркнул, что не стал бы полностью исключать такой вариант развития событий. Как отметил Макрон, большинство государств согласились и поддержали подход Парижа по вопросу отправки военного контингента в зону спецоперации.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что Макрон без согласования с парламентом может отправить на Украину только Иностранный легион. По его словам, это достаточно боеспособное подразделение, однако у него нет тяжелого вооружения. Эксперт пояснил, что у Иностранного легиона имеется полевая артиллерия, колесный танк AMX, БМП и бронеавтомобили.