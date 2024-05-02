«Русские прорвут фронт»: Макрон назвал условие отправки войск ЕС на Украину Макрон не исключил отправку войск на Украину в случае просьбы Киева

Фото: МО РФ

Вопрос об отправке войск на Украину можно было бы рассмотреть в случае, если бы «русские прорвали линию фронта», заявил в интервью журналу The Economist президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, это стало бы возможно, если бы соответствующая просьба поступила от Киева. Французский лидер подчеркнул, что не стал бы полностью исключать такой вариант развития событий.

Исключать это априори — значит не усвоить уроки последних двух лет, — подчеркнул Макрон.

Он подчеркнул, что большинство мировых государств согласились и поддержали подход Парижа по вопросу отправки военного контингента в зону СВО. По словам Макрона, еще на саммите НАТО в 2022 году союзники исключали отправку танков, дальнобойных ракет и военных самолетов Киеву.

Теперь мы всем этим занимаемся, так что исключать остальное было бы ошибкой, — уверен политик.

Ранее Макрон подчеркнул, что странам Евросоюза, возможно, нужно будет выделить Украине дополнительные деньги, несмотря на пакет помощи в размере €50 млрд. По словам лидера республики, такая ситуация наступит в случае, если США перестанут поддерживать Киев.

До этого сообщалось, что Макрон попытается оказать влияние на главу России Владимира Путина через лидера КНР Си Цзиньпина, у которого с 5 по 10 мая запланированы визиты во Францию, Сербию и Венгрию. Как пишет Bloomberg, Макрон хочет, чтобы Си Цзиньпин поговорил с главой российского государства об окончании боевых действий на Украине.