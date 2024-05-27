В азиатской стране отменили эвакуацию после пуска северокорейской ракеты В Японии отменили предупреждение об эвакуации из-за ракеты КНДР

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Власти японской Окинавы отменили предупреждение об эвакуации для жителей после ракетного пуска КНДР, сказано в сообщении, распространенном через японскую систему экстренного оповещения J-Alert. Отмечается, что ракета не будет пролетать в воздушном пространстве страны, передает ТАСС.

Некоторое время назад Береговая охрана Японии получила от Северной Кореи уведомление о планах запуска спутника с период с 27 мая по 4 июня. При этом подчеркивалось, что районы предполагаемого падения ступеней ракеты находятся за пределами японской исключительной экономической зоны.

В то же время генсек кабинета министров Японии Есимаса Хаяси заявил, что попытка КНДР вывести в космос спутник окончилась неудачей, а запущенный объект пропал в небе над Желтым морем. При этом он отметил, что любой ракетный пуск Пхеньяна с применением баллистических технологий нарушает резолюции Совбеза ООН, в связи с чем по дипломатическим каналам в Пекине Северной Корее был заявлен протест.

Ранее президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявлял, что главная опасность баллистических ракет КНДР заключается в том, что они могут доставить ядерные боеприпасы в любую точку мира. Он подчеркнул, что регулярная паника Японии и Южной Кореи связана с близким расположением к Северной Корее, которая готова в любой момент применить ядерное оружие.