Военэксперт назвал главную опасность ракет КНДР для Японии и Южной Кореи Военэксперт Сивков: ракеты КНДР могут доставить ядерное оружие в любую точку

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Главная опасность баллистических ракет КНДР заключается в том, что они могут доставить ядерные боеприпасы в любую точку мира, рассказал NEWS.ru академик, президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Военный аналитик подчеркнул, что регулярная паника Японии и Южной Кореи связана с близким расположением к Северной Корее, которая готова в любой момент применить ядерное оружие.

Главная опасность баллистических ракет КНДР в том, что они могут доставить ядерные боеприпасы в любую точку мира. Регулярная паника Японии и Южной Кореи обосновывается тем, что рядом с КНДР находится линия, готовая в любой момент применить это оружие. К тому же, у них на вооружении ядерное оружие, они не стесняются в этом плане, — пояснил эксперт.

Северная Корея ранее запустила в сторону Японии ракету. На этом фоне Токио предупредил жителей юга страны о необходимости спрятаться в укрытиях. Опознать тип выпущенной ракеты не удалось.

Замминистра обороны КНДР Ким Ган Ир до этого заявил, что северокорейские военные готовы принять меры в отношении США и Южной Кореи, если те продолжат свои провокации, направленные против суверенитета КНДР. Чиновник назвал «психологическим заговором» то, что Сеул усилил распространение пропагандистских листов на территории Северной Кореи.