Северная Корея запустила ракету в сторону Японии Reuters: анонсировавшая запуск спутника КНДР запустила в сторону Японии ракету

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Северная Корея запустила в сторону Японии ракету, пишет Reuters со ссылкой на японскую систему чрезвычайного вещания J-Alert. На этом фоне Токио предупредил жителей юга страны о необходимости спрятаться в укрытиях. Отмечается, что опознать тип выпущенной ракеты не удалось.

Северная Корея выпустила неопознанный снаряд по южному маршруту у своего западного побережья в понедельник, 27 мая, через несколько часов после того, как Пхеньян заявил, что запустит спутник до 4 июня, — сказано в сообщении.

КНДР 27 мая уведомила Японию о планах осуществить запуск спутника в период с 27 мая по 4 июня. Уточняется, что запуск ракеты-носителя со спутником должен был быть осуществлен в направлении Восточно-Китайского моря и филиппинского острова Лусон. Районы предполагаемого падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын дал распоряжение в ближайшее время завершить разработку первого разведывательного спутника и ракеты-носителя. Глава государства также рассказал, как нужно бороться с врагами и как члены и руководство партии должны проявлять активность. Кроме того, он осветил будущие цели и показатели для ряда отраслей промышленности.