КНДР сообщила Японии о планах запустить спутник КНДР предупредила Японию, что собирается запустить спутник до 4 июня

Фото: Xinhua/Kcna/Global Look Press

КНДР уведомила Японию о планах осуществить запуск спутника в период с 27 мая по 4 июня, сообщила японская береговая охрана Японии. Уточняется, что «запуск ракеты-носителя со спутником будет осуществлен в направлении Восточно-Китайского моря и филиппинского острова Лусон».

Районы предполагаемого падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии. Береговая охрана также выпустила предупреждение судов с призывом быть осторожными при прохождении этих мест.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын дал распоряжение в ближайшее время завершить разработку первого разведывательного спутника и ракеты-носителя. Об этом говорится в докладе, с которым северокорейский лидер выступил на пленуме партии. В числе прочего Ким Чен Ын рассказал, как нужно бороться с врагами, как члены и руководство партии должны проявлять активность, осветил будущие цели и показатели для ряда отраслей промышленности.

До этого КНД провела испытания сверхкрупной реактивной системы залпового огня (РСЗО) с целью подтверждения ее рабочих качеств. Отмечается, что снаряды поразили намеченные цели в Японском море.

Тем временем премьер-министр Японии Фумио Кисида распорядился принять все необходимые меры в связи с планами Северной Кореи запустить искусственный спутник Земли. Там отметили, что государству следует готовиться к «непредвиденной ситуации».