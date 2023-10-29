450 ударов за ночь по Газе: что происходит в Израиле и Палестине 29 октября Армия Израиля заявила о нанесении ударов по 450 целям в Газе

Фото: Alaa Qraiqea/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль заявил о наращивании сил в секторе Газа и нанес 450 ударов по позициям ХАМАС. Как проходит наземная операция ЦАХАЛ, какие потери у Израиля, почему Иерусалим поссорился с Илоном Маском из-за Starlink?

Как проходит наземная операция Израиля в Газе, могут ли отменить

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что минувшей ночью израильские силы «расширили наземные операции в секторе Газа» и ввели дополнительные силы для подавления огневых позиций бойцов палестинского движения ХАМАС.

Согласно заявлению ЦАХАЛ, за минувшие сутки израильская авиация нанесла удары по 450 объектам ХАМАС в секторе Газа: штабам, наблюдательным пунктам и позициям противотанковых отрядов.

Представитель ЦАХАЛ Арье Шаруз Шаликар заявил, что ЦАХАЛ в воскресенье позволит грузовикам с гуманитарной помощью — продовольствием, медикаментами и топливом — войти в сектор Газа. Ранее Египет заявил, что гуманитарные грузы не могут пройти через погранпереход Рафах из-за противодействия Израиля.

The New York Times сообщает, что Израиль приостановил планы крупномасштабной наземной операции в Газе и заменил их несколькими ограниченными по согласованию с США.

Потери ЦАХАЛ в Газе

Израиль сообщил о потерях в своих рядах: один военнослужащий серьезно пострадал в результате срабатывания самодельного взрывного устройства в северной части Газы, а другой получил ранения средней тяжести при столкновении с бойцами ХАМАС.

По неподтвержденным данным Telegram-канала «Это еще не конец», ЦАХАЛ ночью на марше потеряла четыре танка и семь БМП.

«Что-то на противотанковых минах, что-то от ПТУР и ПТРК. В минувшую ночь армия Израиля не предпринимала попыток зайти внутрь сектора, уж очень большие потери были сутки назад», — отмечается в сообщении.

Фото: Ilan Assayag/XinHua/Global Look Press Израильские военные

Арабские СМИ публикуют видеозаписи, на которых ХАМАС, как утверждается, используют ПТРК «Корнет» для поражения израильской бронетехники. Данная система находится на вооружении российской армии. Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал NEWS.ru, как комплекс мог попасть в руки палестинцев и возможны ли поставки с Украины.

«Как ПТРК „Корнет“ мог появиться у ХАМАС — очень много вариантов. Мы поставляли ПТРК и в Ливан, и в Ирак, и в Сирию, и в Египет. Я уже не говорю об Украине. На Украине были такие ПТРК. Вполне можно рассматривать вариант, что доставили с Украины», — сказал Литовкин.

Что происходит в секторе Газа

Арабское издание Al Jazeera сообщило, что к 29 октября секторе Газа были закрыты несколько десятков госпиталей, другие вынуждены были ограничить работу.

«Представители Минздрава [Палестины] сообщили нам, что по крайней мере 30 госпиталей и больниц в Газе прекратили работу с того момента, как Израиль начал войну против анклава. У них закончились медицинские средства и запасы топлива. Еще несколько госпиталей вынуждены были ограничить свою работу: так, в госпитале Ан-Наср работает только отделение неотложной медицинской помощи, все остальные закрыты. Ожидается, что в ближайшие часы и дни будет закрыто еще больше медицинских учреждений, если [Израиль] не допустит поставки в Газу», — сообщил корреспондент издания.

В результате израильских авиаударов в Газе погибли 18 мирных жителей, в том числе дети, сообщило палестинское агентство WAFA. Удары пришлись по лагерю беженцев Нусейрат в центральной части анклава и по городу Хан-Юнис на юге.

Что происходит в Палестине

Три палестинца были убиты в ходе израильских рейдов в городах на Западном берегу реки Иордан, сообщило агентство WAFA. Один мужчина был застрелен в ходе рейда в городе Тубас, еще пятеро пострадали, трое были арестованы. Застрелен мужчина и 11 ранены в деревне Бейт-Рима. Еще один молодой человек был застрелен в лагере беженцев Аскар.

По данным WAFA, общее количество палестинцев, убитых израильскими силами на Западном берегу с начала эскалации в секторе Газа, достигло 114 человек.

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Как Израиль поссорился с Илоном Маском

Агентство WAFA подтвердило, что к утру 29 октября в секторе Газа частично возобновили работу телекоммуникации и интернет. По некоторым данным, связь предоставлена со стороны Египта. Полный «блэкаут» связи в анклаве продолжался более 30 часов после того, как Израиль отключил стационарную, сотовую и интернет-связь.

Президент Колумбии Густаво Петро в связи ограничением связи обвинил власти Израиля в геноциде палестинцев и заявил, что связь в Газе была отключена, чтобы скрыть последствия действий ЦАХАЛ.

В этих условиях руководство Палестинской национальной администрации обратилось к американскому бизнесмену Илону Маску с просьбой продать несколько установок спутникового интернета Starlink для обеспечения связи в Газе. Миллиардер обещал помочь и заверил, что Starlink будет применяться исключительно в гуманитарных целях и будет проведена «проверка безопасности с правительствами США и Израиля, прежде чем будет включен хоть один терминал». Пока что ни одного подключения к Starlink из Газы не зафиксировано.

Заявления миллиардера вызвали жесткую реакцию в Израиле: министр связи Шломо Каръи объявил, что власти страны откажутся от услуг Starlink и будут «использовать все доступные средства, чтобы помешать Илону Маску обеспечить интернетом организации по оказанию помощи в секторе Газа».

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