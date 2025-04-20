ВС России поразили бригады ВСУ у Горналя до начала пасхального перемирия МО РФ: ВС России атаковали бригады ВСУ в Курской области до начала перемирия

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы России нанесли поражение формированиям ВСУ в районе населенного пункта Горналь в Курской области до начала действия пасхального перемирия, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Отмечалось, что в военной операции были задействованы бойцы группировки войск «Север».

До начала действия перемирия подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, трех механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Горналь, — говорится в сообщении.

Кроме того, ВС РФ поразили личный состав и военную технику ВСУ в Сумской области, удары наносились по населенным пунктам Беловоды, Вакаловщина, Великая Рыбица, Великий Прикол, Запселье, Малая Рыбица, Марьино, Садки, Юнаковка и Яблоновка. Отмечалось, что российские военные для поражения неприятеля применяли артиллерию, беспилотники и боевую авиацию.

Противник понес потери: было уничтожено 155 бойцов ВСУ, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и два бронетранспортера. Кроме того, ВС России удалось вывести из строя четыре вражеских артиллерийских орудия, РСЗО «Ураган» и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне спецоперации. Российская сторона приостановила боевые действия, перемирие продлится с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Как подчеркнул российский лидер, мера введена из гуманитарных соображений.