Составлен список стран, которые оскорбляют парад Победы в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проведение парада Победы в 80-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны приветствуют не все государства. Какие страны оскорбляли торжественные мероприятия 9 Мая, кого не пригласили на празднование в 2025 году на Красную площадь?

Какие страны оскорбляли праздник 9 Мая и парад Победы

В Латвии в апреле 2023 года принят закон «О запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая», что в России и других постсоветских государствах было воспринято как оскорбление памятного дня. Кроме того, в 2013 году парламент Латвии одобрил запрет на демонстрацию советской и нацистской символики на всех публичных мероприятиях. Под запрет попали флаги, гимны, униформа и советский серп и молот.

Также в стране празднуют День памяти латышских легионеров — событие, отмечаемое 16 марта, когда чествуют воинов Латышского легиона СС. В этот день в Риге проходят шествия бывших легионеров и латышских националистов. Со стороны России и ряда стран Европы и мира ежегодные мероприятия 16 марта рассматриваются как реабилитация нацизма, оскорбление Дня Победы, жертв Второй мировой войны и памяти воинов-освободителей.

Литва в 2008 году запретила советскую и нацистскую символику под угрозой наложения штрафа. Статья 5 Закона о собраниях запрещает собрания с использованием нацистской и советской символики.

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Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В апреле 2015 года Верховная рада Украины приняла закон о запрете коммунистической и нацистской символики. В декабре 2015 года все коммунистические партии были официально запрещены на Украине. Исполнение или проигрывание бывшего гимна СССР, любого другого бывшего гимна советских республик или Интернационала карается тюремным заключением сроком до пяти лет. Кроме того, на Украине отказались от общего с Россией праздника 9 Мая. Так, теперь 8 мая празднуется День победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 9 мая -- День Европы, ежегодный праздник единства в странах Европейского союза и Совета Европы. В стране проходили парады участников военизированных нацформирований «Азов» и «Правый сектор» с нацистской и националистической символикой (обе организации признаны в России террористическими, деятельность запрещена). В Москве законодательные инициативы и выступления нацформирований на Украине расценивали как проявления неонацизма, оскорбление 9 Мая и памяти жертв Великой Отечественной войны.

14 апреля глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС примет всерьез поездки в Москву на празднование 9 Мая. «Многие министры сказали, что любое участие в праздновании 9 Мая в Москве будет воспринято всерьез», — сообщила она.

Она предостерегла государства — кандидаты в ЕС от участия в праздновании Дня Победы в Москве. «Мы четко дали им это понять», — подчеркнула глава евродипломатии.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз хочет возродить идеологию нацизма. Так он прокомментировал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным информацию о запрете европейским политикам, в том числе лидерам стран, приезжать в Россию на парад Победы.

«Нет такого слова, которое охарактеризовало бы это явление, я сейчас не иронизирую, это уму непостижимо, как Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма, где она зародилась, где она была уничтожена, запрещена. Мы с этим мириться не будем, приложим все силы, чтобы эта идеология не поднимала голову, чтобы она была раз и навсегда уничтожена и чтобы Европа вернулась к своим ценностям», — сказал Лавров.

Он отметил, что лидерство в возрождении нацизма принадлежит «руководителям брюссельской бюрократии». Он назвал происходящее «тревожными событиями».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие страны не приедут на парад Победы 9 мая в Москву

На празднование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне не приедут лидеры стран Евросоюза. В их числе Австрия, Бельгия, Дания, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Франция, Чехия, Эстония и другие недружественные государства.

Отказались присутствовать на Красной площади 9 мая и представители ФРГ. Посол ФРГ в Москве Александер Ламбсдорф заявил, что Берлин не будет участвовать в торжествах, «пока не закончится конфликт на Украине».

«Мы никак не будем представлены на параде на официальном уровне», — сказал дипломат.

Президент США Дональд Трамп отказался участвовать в параде Победы. Он посчитал, что 9 мая — слишком ранний срок для его приезда в Россию после переизбрания. Лидер республиканцев подчеркнул, что заинтересован в поездке в РФ, но только в «подходящее время».

Не планирует приезжать в Москву для участия в торжествах, посвященных Победе, и Нигер. О соответствующем решении сообщил глава МИД африканской страны Бакари Яу Сангаре.

«Мы в Нигере пока не рассматривали такую возможность. Вероятно, в ближайшие годы на конфедеративном уровне (Альянса государств Сахеля, АГС)», — сказал он.

В праздновании окончания Великой Отечественной войны также не будут участвовать недружественные Австралия, Андорра, Великобритания, Сан-Марино, Монако, Канада, Украина, Исландия, Норвегия, Швейцария, Япония. Представители этих государств не только не изъявили желание принять участие в торжествах, но и не получили соответствующие приглашения от российского правительства.

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