Трамп пообещал сделать США «больше» Трамп заявил, что сделает США «больше, сильнее и богаче»

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social пообещал сделать страну «больше, сильнее и богаче». По его словам, этого можно достигнуть только сообща. При этом во время инаугурации, 20 января, глава государства также заявил о планах построить самую сильную армию, которую когда-либо видел мир.

Мы вместе сделаем Америку больше, лучше, сильнее, богаче, здоровее и более религиозной, чем когда-либо, — подчеркнул республиканец.

В другой публикации хозяин Белого дома пожелал согражданам всего самого лучшего в честь Пасхи. Он поздравил экс-президента США Джо Байдена, которого назвал «сонным», «худшим» и «самым некомпетентным» политиком.

Ранее бывший британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что Трамп потерпел сокрушительное поражение в попытках урегулировать ситуацию на Украине мирным путем. По его мнению, президент США осознает свои неудачи в этом вопросе, ввиду чего попытается переключить внимание общественности на противостояние с Китаем.

До этого члены Демократической партии США заявили, что Байден и его супруга Джилл должны ограничить себя в публичных выступлениях и держаться подальше от зрителей. По мнению демократов, выступления экс-президента и его жены портят имидж партии, кроме того, на Байдена многие злы.