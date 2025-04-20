«Готов сдаться»: в Британии признали поражение Трампа на Украине Экс-глава Минобороны Британии заявил о поражении Трампа на Украине

Фото: Samuel Corum/Pool/Global Look Press

Дональд Трамп

Американский лидер Дональд Трамп потерпел сокрушительное поражение в попытках урегулировать ситуацию на Украине мирным путем, заявил бывший британский министр обороны Бен Уоллес. По его мнению, президент США осознает свои неудачи в этом вопросе, ввиду чего он попытается переключить внимание общественности на противостояние с Китаем, пишет The Times.

Я думаю, он готов сдаться. Он не очень хорош в заключении сделок, и я думаю, он захочет сместить акцент с того факта, что он обещал сделать все в течение 24 часов. В настоящий момент он, похоже, переживает сокрушительное поражение, − высказался Уоллес.

Ранее американский президент отметил, что Белый дом не ставил конкретных сроков, отведенных на внесение ясности в вопрос заключения соглашения по Украине. Он подчеркнул, что власти Соединенных Штатов рассчитывают на подписание сделки в кратчайшие сроки.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян считает, что Трамп уже устал от властей Украины, которые неадекватно реагируют на любые попытки посредничества в вопросе мирного урегулирования кризиса с американской стороны. По мнению эксперта, в Вашингтоне давно считают, что Киев потерпел поражение в противостоянии с Москвой.