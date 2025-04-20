«Душераздирающий финал»: демократы решили «отменить» Байдена Hill: демократы хотят отстранить Байдена от публичных выступлений

Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Global Look Press

Джо Байден

Члены демократической партии США считают, что экс-президент Джо Байден и его супруга Джилл должны ограничить себя в публичных выступлениях и держаться подальше от зрителей, пишет издание Hill со ссылкой на приближенных к ним сотрудников. Источники объяснили, что их выступления портят имидж партии, кроме того, на бывшего главу Штатов многие злы.

Если бы у них были советники, которые держали руку на пульсе Демократической партии или национальной политики, они бы поняли, насколько силен уровень гнева или безразличия к ним, который сохраняется внутри нашей партии и который не исчезнет в ближайшее время, — заявил изданию Майкл Лароса, занимавший пост директора по коммуникациям Джилл Байден.

Собеседник издания назвал такую ситуацию «душераздирающим и трагическим финалом их общественной жизни». Однако, подчеркнул он, нужно смотреть правде в глаза.

Ранее сообщалось, что Байден впервые выступил перед американцами после ухода из Белого дома, взяв слово на мероприятии правозащитников прав инвалидов в Чикаго. Он не появлялся в публичном поле с 20 января этого года. Во время выступления политик затронул проблему социального обеспечения в США и раскритиковал сокращения, которые проводят нынешние американские власти.

Хозяин Белого дома Дональд Трамп в ответ назвал Байдена «худшим американским лидером в истории». По его словам, политик виновен в засилье разного рода преступников в стране. Он добавил, что задача США сейчас — изгнать всех убийц и головорезов.