Лавров дал понять ЕС, что сделает Россия с возрождающимся нацизмом в Европе Лавров: Россия не позволит возродить нацизм в Европе

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сергей Лавров

Страны Евросоюза откровенно планируют возродить идеологию нацизма, однако Россия приложит все силы, чтобы помешать этому, заявил руководитель Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Такое мнение он высказал в комментарии по поводу запрета главам государств ЕС принимать участие в праздновании Дня Победы в Москве.

Конечно, мы с этим мириться не будем, приложим все силы, чтобы эта идеология не поднимала голову, чтобы она была раз и навсегда уничтожена и чтобы Европа все-таки вернулась к своим ценностям, которые заключаются не в том, чтобы всех под одну гребенку подстричь, поставить всех под ружье, натравливать на конкурентов Европы, на тех, чьи ценности, чьи взгляды, убеждения не нравятся европейским лидерам, фюрерам и прочим комиссарам, — высказался Лавров.

Министр иностранных дел отметил, что у него нет слов, чтобы охарактеризовать подобную ситуацию. Главными лидерами в этом процессе являются главы «брюссельской бюрократии», уточнил он. По мнению Лаврова, попытки возродить нацизм в Европе являются очень тревожным и печальным фактом.

Также министр заявил, что европейская «коалиция желающих», собирающаяся отправить войска на территорию Украины, постоянно пытается угрожать России и делает воинственные заявления, которые не соответствуют интересам жителей ЕС. У граждан Европы иная позиция по РФ, уточнил глава дипломатического ведомства.