Лавров рассказал, что думают европейцы о враждебности глав ЕС к России Лавров: враждебность глав европейских стран к РФ противоречит мнению граждан ЕС

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сергей Лавров

Воинственные заявления Франции и Великобритании, которые входят в «коалицию желающих» отправить войска на территорию Украины, идут вразрез с интересами граждан этих государств, сказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Глава МИД РФ подчеркнул, что власти западных стран постоянно пытаются угрожать Москве, выкрикивая враждебные лозунги.

Мы видим, как тот же [президент Франции Эммануэль] Макрон, тот же [премьер Британии Кир] Стармер, теперь еще [лидер ХДС Фридрих] Мерц накануне вступления в должность канцлера, какие откровенно воинственные, враждебные лозунги они выкрикивают, грозят РФ. Я не думаю, что это отражает позицию французского, немецкого народов, − считает министр.

Европейские лидеры следуют враждебным антироссийским курсом, так как иначе не могут построить свои карьеры, уверен Лавров. Однако, напомнил он, у представителей Москвы крепкие нервы.

Также глава МИД РФ отметил, что не стоит пытаться вести диалог с Россией с позиции превосходства, комментируя планы «коалиции желающих». По его мнению, такие инициативы рассматриваются в Евросоюзе из-за возрождения в ЕС нацистских привычек. Он призвал лидеров этих стран осознать ситуацию, иначе они вступят на тропу войны.