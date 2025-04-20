Лавров объяснил, как нельзя разговаривать с Россией на глобальной арене Лавров: с Россией нельзя разговаривать на языке превосходства

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сергей Лавров

С Россией нельзя разговаривать на языке превосходства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин». Так дипломат отреагировал на намерение «коалиции желающих» отправить военный контингент на Украину.

Это связано с возрождением нацистских привычек, замашек. Но с Россией таким языком разговаривать не надо. Если эта «коалиция желающих» возглавляется хоть какими-то вменяемыми лидерами, то, я думаю, они это должны быстро осознать. Иначе они будут вступать на тропу войны. Это их выбор, — сказал Лавров.

Он также отметил, что страны Евросоюза пытаются открыто возродить «европейскую идеологию нацизма». Так он прокомментировал запрет стран ЕС посещать парад Победы в Москве. По мнению главы МИД РФ, за попытки возродить опасные идеи отвечают руководители «брюссельской бюрократии». Дипломат подчеркнул, что происходящее вызывает тревогу, Россия не станет мириться с таким положением дел и приложит все силы, чтобы эта идеология «не поднимала голову».

Ранее Лавров заявил, что те, кто пытается «нагрузить» переговоры США и Ирана посторонними вопросами, не связанными с ядерной тематикой, создают опасную ситуацию. По словам главы МИД РФ, Тегеран готов пойти на компромиссы в рамках Договора о нераспространении ядерного вооружения.