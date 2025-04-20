«Уму непостижимо»: Лавров о попытках возродить нацизм в ЕС Лавров заявил, что страны Евросоюза пытаются возродить нацизм

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сергей Лавров

Страны Евросоюза пытаются открыто «возобновить европейскую идеологию нацизма», заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину глава МИД России Сергей Лавров. Так он прокомментировал запрет стран ЕС на посещение парада Победы в Москве.

Уму непостижимо, как Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма, где она зародилась, где она была уничтожена, запрещена категорически, — сказал Лавров.

По мнению Лаврова, за попытки возрождения нацизма несут ответственность «руководители брюссельской бюрократии». Он назвал происходящее очень тревожными событиями. Глава МИД подчеркнул, что Россия не будет мириться с таким положением вещей и приложит все силы, «чтобы эта идеология не поднимала голову».

Ранее председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и подобные ей живут в парадигме оправдания фашизма. По ее словам, они для себя давно оправдали Третий рейх.

Украинские власти до этого пригласили европейских лидеров и высокопоставленных западных чиновников посетить Киев 9 мая. Глава МИД Украины Андрей Сибига в связи с этим призвал ЕС «показать единство и решимость перед лицом самой масштабной агрессии в Европе со времен Второй мировой войны».