Молчание об СВО, развод, болезнь: куда пропал юморист Святослав Ещенко

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/legion-media.ru

Святослав Ещенко

Юморист и актер театра Святослав Ещенко обратился к врачам из-за сильного скачка давления. Что у него со здоровьем, как Ещенко живет после распада семьи, почему молчал об СВО?

Чем болеет Святослав Ещенко, что с ним случилось

20 апреля стало известно, что звезда «Аншлага» и «Кривого зеркала» Сергей Ещенко попал к врачам: артист пожаловался на резкую головную боль и скачки давления.

По предварительным данным, 54-летнему артисту диагностировали гипертоническую болезнь, пишет «Российская газета». Сообщается, что юмористу категорически запретили сильные физнагрузки, но тем не менее выступать на сцене он продолжает и собирает полные залы. В беседе с SHOT Ещенко заверил, что обследование было плановое, а сейчас он чувствует себя отлично и готовится выступать.

Почему развелся Святослав Ещенко, пять женщин в Сочи

Юморист жаловался на серьезные проблемы со здоровьем после скандального развода в 2018 году. С женой Ириной они были в браке 20 лет и не смогли разойтись мирно — жена обвинила комика в многочисленных изменах и сокрытии «заначек». Ещенко жаловался, что жена изводит его беспочвенными подозрениями. При этом он старался сгладить ситуацию, хотя даже сын говорил им: «Разводитесь уже!»

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«Я не разводился из-за того, что папа в свое время расстался с мамой, а она не перенесла развода и умерла», — делился Ещенко в программе «Судьба человека».

Фото: Наталья Логинова / PhotoXPress.ru/legion-media.ru Святослав Ещенко с супругой Ириной и сыном Нарадом. 2008 год

Разъехавшись до развода, супруги продолжали поддерживать отношения, однако Ирина находила все новые доказательства «измен» мужа. Так, приехав к нему в Сочи, она пришла в ужас, обнаружив, что у него в доме живут сразу пять молодых женщин.

По словам Ещенко, ситуация была абсолютно невинной: актер, известный тягой к нетрадиционным духовным практикам, встретил на улице в Сочи пять девушек из «Общества сознания Кришны». Оказалось, что им негде жить, и юморист без задней мысли пригласил их к себе в дом, где жил в полном одиночестве. При этом отношений у девушек не было не только с Ещенко, но и с кем-либо еще, заверил он: они называли себя «невестами Кришны».

Ещенко рассказал в ток-шоу, что ему вроде удалось убедить жену в отсутствии связей с соседками. Однако вернувшись домой, Ирина немедленно рассказала родственникам и СМИ о своем шоке. Супруги развелись, а затем на Ещенко обрушились последствия стресса.

«Сам не понял, что это стресс. Слег на целый месяц. Я все заболевания переношу на ногах, с температурой выступаю. А тут целый месяц! Это кашель, насморк. Никогда такого не было. Но не умер», — рассказал юморист.

Святослав Ещенко настаивает, что у него с женой сохранились нормальные отношения, и она после развода осталась его концертным директором. В 2021 году пошли слухи, что Ещенко ухаживает за дочкой погибшего в 2005 году юмориста Михаила Евдокимова Анной.

В 2007 году и сам Ещенко едва не погиб в автокатастрофе: заснул за рулем по дороге на концерт и вылетел с горного серпантина. Ему повезло — машина врезалась в дерево и не упала вниз.

«Я переломал ребра, получил сотрясение мозга, травмировал руку, о синяках и ссадинах уж не говорю. Но я духом не падал, а был рад, что остался жив. Мы с продюсером решили концерт не отменять, а перенести. Но в СМИ уже сообщили об этой аварии. Помню в зале был аншлаг — зрители пришли посмотреть, жив ли я. Когда я вышел на сцену, воцарилась гробовая тишина. Я тоже помолчал, а потом обращаясь к зрителям сказал: „Вы, наверное, знаете, что я разбился на машине… Сегодня девять дней…“ Это разрядило обстановку — люди оценили иронию, и концертная обстановка вернулась в зал», — рассказал Ещенко.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Святослав Ещенко

Как Святослав Ещенко относится к СВО

Святослав Ещенко не делал публичных высказываний по поводу спецоперации на Украине. В ток-шоу и на телевидении он не делал политических комментариев.

В ток-шоу «Ломовка» в августе 2024 года Ещенко затронул тему патриотизма. Он подчеркнул, что считает патриотизмом не духовный настрой или особую любовь к стране, а конкретные действия.

«Мне кажется, что вот это (идеи, что есть особая „Русская душа“. — NEWS.ru) придумано все. Вот этот „особый путь“ — это все придумано, чтобы люди не хотели развиваться и жили в том дерьме, в котором они живут. Говорят: „Когда-то у России будет свой особый путь“. Нет, надо начинать сейчас. Вот как у Владимира Ивановича Даля в словаре: „Патриотизм — это когда человек за свое Отечество радеет“. Это что такое? Вот зимой я иду и вижу, знаете [неубранный гололед и на нем все падают]. Думаю, наверное там не один человек уже поломался, а это не волнует никого в Москве. Я стал искать, нашел на помойке картонку, придавил ее досками-кирпичами — и это лежало недели две точно, и люди ходили и радовались. Вот это — истинный патриотизм», — объяснил Ещенко.

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