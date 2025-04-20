Звезде «Аншлага» экстренно понадобилась помощь врачей Юморист Святослав Ещенко попал в больницу из-за проблем с давлением

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Юморист Святослав Ещенко, известный по шоу «Аншлаг», обратился к врачам из-за сильного скачка давления и резкой головной боли, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, без отсутствия лечения актеру может грозить инфаркт.

Ещенко рассказал, что ему категорически запретили активные физические нагрузки. Несмотря на ограничения, он планирует выступления. Юморист также утверждает, что обследование было плановое — сейчас он чувствует себя хорошо и готовится к новым театральным постановкам.

Ранее стало известно, что актер Михаил Боярский обратился за медицинской помощью после несчастного случая на сцене. СМИ утверждали, что во время спектакля артист упал с трехметровой высоты и приземлился на спину. Жена Боярского Лариса Луппиан позже опровергла эту информацию и уточнила, что он споткнулся, упал и сломал ребро. Серьезных последствий для здоровья актеру удалось избежать.

Худрук Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин до этого экстренно обратился к врачам с сильными болями. Артист вызвал скорую из-за резких болей в животе и обезвоживания. Сын Никулина Юрий позже призвал не верить публикациям о здоровье отца. Однако других подробностей о состоянии артиста он не привел.