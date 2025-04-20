Шоу «Маска», сезон 6, выпуск 11: кто снял маску 20 апреля, кого раскрыли

Фото: PR НТВ

В 11-м выпуске шестого сезона шоу «Маска» от 20 апреля 2025 года номинантами на снятие маски стали Далматин и Страус. Какой герой оказался рассекречен, кто скрывался под маской?

Какие маски борются за победу в новом, шестом сезоне

Шестой сезон «Маски» стартовал на телеканале НТВ 9 февраля. В качестве членов жюри выступают певцы Филипп Киркоров и Валерия, шоумен Тимур Родригез и телеведущая Регина Тодоренко. В новом сезоне судейскую роль также взял на себя певец Стас Костюшкин. В качестве ведущего передачи выбрали Вячеслава Макарова.

В шестом сезоне 14 масок: Огурчик, Далматин, Бык, Овечка, Цыпленок, Капибара, Коровка, Вождь, Утка, Боксер, Окунь, Богомол, Страус и Сокол.

По итогам первого выпуска все участники остались в программе, во втором рассекретили Коровку (Агата Муцениеце), в третьем раскрыли блогера Эльдара Джарахова (Капибара), в четвертом выбыла Овечка (Ксения Бородина).

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В пятом выпуске маску пришлось снять Цыпленку, под ней скрывался юморист Александр Ревва, далее раскрыли Богомола — им оказалась певица Ольга Серябкина. После выбыли Бык (Владимир Киселев — младший), Окунь (Ярослав Сумишевский), Огурчик (Серега) и Утка (Ева Власова).

Фото: PR НТВ

Кто снял маску в 11-м выпуске шоу «Маска» 20 апреля

Программа 11-го выпуска, который стал вторым полуфиналом, состояла из семи выступлений. В первом блоке выступали Страус, исполнивший песню «Улыбайся» группы IOWA, Сокол (Валерия — «Отпусти меня») и Боксер (Николай Носков — «Это здорово»).

Второй блок состоял из одного выступления — спецгостя Енота Шони. Им оказался спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он исполнил песню Натальи Гулькиной «Альбатрос».

В третьем блоке номера отработали Далматин (Pink — Try) и Вождь (Валерий Леонтьев — «Я позабыл твое лицо»). Также на сцене появился еще один гостевой персонаж — Степашка из передачи «Спокойной ночи, малыши!». Ей оказалась Оксана Федорова.

Из первой тройки выступающих в номинацию попал Страус, вторым номинировали Далматина. Члены жюри решили, что в финал отправится Далматин, а маску снимет Страус. Однако Киркоров предложил не раскрывать его личность сейчас, а сделать это через неделю в финале, который пройдет в Кремле.

Таким образом, в 11-м выпуске шоу «Маска» сняли маску только два гостевых персонажа — Енот Шоня и Степашка.

В финал шестого сезона телепередачи прошли Боксер, Вождь, Далматин и Сокол.

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