10 россиян стали мультимиллионерами: что известно, как выиграть в лотерею

Сразу 10 россиян стали мультимиллионерами в рамках воскресного розыгрыша лотереи «Мечталлион». Что об этом известно, сколько денег разыгрывалось, как купить билет и поучаствовать, как выиграть в лотерею в 2025 году?

Как 10 россиян стали мультимиллионерами

В воскресенье, 20 апреля, состоялся розыгрыш лотереи «Мечталлион». 10 человек поделили между собой выигрыш на сумму 100 млн рублей. Выигрышные билеты были куплены в Алтайском крае, Мурманской, Самарской, Новосибирской, Московской и Свердловской областях, Северной Осетии — Алании, Приморском крае, а также онлайн.

«10 участников лотереи „Мечталлион“ стали сегодня мультимиллионерами, выиграв по 10 миллионов рублей. Счастливчики разделили суперприз 100 млн рублей в тираже № 135», — рассказали в пресс-службе «Национальной лотереи».

Кроме того, еще 17 человек стали миллионерами — это участники из Москвы, Курганской, Тульской, Иркутской, Саратовской, Вологодской и Ленинградской областей, Дагестана и Краснодарского края. Всего в тираже выиграло свыше миллиона билетов, а общий объем выигрышей составил 225 563 720 рублей.

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Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как купить билет и выиграть в лотерею в 2025 году

Выиграть в лотерею можно случайным образом, приняв участие в розыгрыше. Для этого необходимо приобрести билет.

«Хотите повторить успех победителей? Билеты в продаже на <...> [сайте „Национальной лотереи“], в приложении и в офлайн-точках продаж. Кто следующий?» — добавили в компании.

Также билеты «Мечталлион» продаются на маркетплейсах. Ближайшие тиражи «Мечатллиона» намечены на 27 апреля, 4, 11, 18 и 25 мая.

Какие еще выигрыши были

В начале апреля пресс-служба «Национальной лотереи» рассказала о жительнице Севастополя Ларисе, которая выиграла почти семь миллионов рублей. Женщина спешила на работу и взяла билеты из-за хорошего предчувствия.

«Работница асфальтового завода из Севастополя Лариса выиграла суперприз в онлайн-лотерее „Большая 8“ — 6 710 685 рублей. В тот день Лариса спешила на работу в четыре утра, у нее было странное предчувствие, что непременно должно случиться что-то хорошее. И предчувствие не подвело. Она купила два билета, и оба оказались выигрышными», — отметили в компании.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Лариса рассказала, что доверилась автоматическому выбору чисел, и один билет выиграл небольшую сумму, а другой — суперприз. На выигранные деньги семья намерена приобрести новый автомобиль, а в случае повторной удачи — собственный дом.

До этого пенсионерке из Волгограда удалось выиграть миллион рублей в лотерею «Русское лото». Победительница приобрела билет в фирменной точке продаж накануне Дня защитника Отчества и узнала о выигрыше, проверив результаты через приложение.

«Мама подошла ко мне со словами: „Надо ехать в Москву и оформлять выигрыш“. Накануне она приобрела билет, <…> первый попавшийся», — рассказала дочь победительницы.

Женщина регулярно покупала лотерейные билеты на праздники, однако крупный выигрыш стал для нее полной неожиданностью. Полученные деньги она планирует направить на частичное погашение автокредита.

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