Лотерейными мультимиллионерами на Пасху стали сразу 10 россиян

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сразу десять человек поделили между собой выигрыш на сумму 100 млн рублей в воскресном розыгрыше лотереи «Мечталлион», рассказали в пресс-службе бренда «Национальная лотерея». Победители купили билеты в Алтайском крае, Мурманской, Самарской, Новосибирской, Московской и Свердловской областях, Северной Осетии — Алании, Приморском крае, а также онлайн.

Десять участников лотереи «Мечталлион» стали сегодня мультимиллионерами, выиграв по 10 миллионов рублей. Счастливчики разделили суперприз 100 млн рублей в тираже № 135, — отметили в компании.

При этом еще 17 человек стали миллионерами. Речь идет об участниках из Москвы, Курганской, Тульской, Иркутской, Саратовской, Вологодской и Ленинградской областей, Дагестана и Краснодарского края. Всего в тираже выиграло свыше миллиона билетов, а общий объем выигрышей составил 225 563 720 рублей.

Ранее бездомный мужчина из Калифорнии стал обладателем $1 млн (более 82 млн рублей) после того, как купил лотерейный билет. Сначала он думал, что выиграл $100 тысяч (около 8,2 млн рублей), но после перепроверки оказалось, что он стал миллионером. Американец отметил, что планирует использовать деньги для взноса на дом в своем районе и покупки автомобиля.

До этого жительница Севастополя выиграла почти 7 млн рублей, купив лотерейные билеты. Рано утром женщина спешила на работу и взяла билеты из-за хорошего предчувствия. На выигранные деньги семья намерена приобрести новый автомобиль, а в случае повторной удачи — собственный дом.