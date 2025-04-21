Стало известно о нарушении пасхального перемирия ВСУ в ДНР ВСУ девять раз за сутки нарушили пасхальное перемирие в ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Вооруженные силы Украины девять раз за сутки открыли огонь по Горловке после объявления пасхального перемирия, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации ДНР. По информации ведомства, обстрел был зафиксирован в 20:10 по московскому времени.

Огонь велся из населенного пункта Дылеевка по Никитовскому району Горловки. Украинские военные использовали артиллерию натовского калибра 155 мм, было выпущено четыре снаряда.

Ранее Зеленский выразил готовность поддержать пасхальное перемирие при условии его соблюдения российской стороной. Более того, он предложил принцип «тишина в ответ на тишину» и не исключил возможность продления режима прекращения огня после Пасхи. При этом украинский лидер отметил, что текущие 30 часов перемирия недостаточны для установления доверия, в то время как 30 дней могли бы способствовать деэскалации.

До этого Сергей Марков заявил о срыве пасхального перемирия со стороны Украины при поддержке западных партнеров. По его словам, после консультаций с представителями Франции и Великобритании Зеленский отдал приказ об усилении обстрелов, одновременно запустив информационную кампанию о несоблюдении перемирия российской стороной. При этом, как утверждает Марков, ВС РФ продолжают соблюдать режим прекращения огня.