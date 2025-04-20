Пленные бойцы ВСУ рассказали о размещении огневых точек в школах RT: ВСУ размещали огневые позиции в школах Мариуполя

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ВС Украины

Вооруженные силы Украины по приказу командования оборудовали позиции в жилых районах Мариуполя, рассказал украинский военнопленный в интервью корреспонденту RT. Он поделился подробностями происходившего весной 2022 года в Мариуполе.

По словам пленного, огневые точки и наблюдательные посты часто размещались в школах и районах, где продолжали жить мирные жители. Отмечается, что решение принимать такие меры исходило от старшего лейтенанта с позывным Мюллер. Однажды офицер приказал установить наблюдательный пункт даже в частном доме.

Невзирая на сложившуюся трудную обстановку, командование ВСУ продолжало требовать от подчиненных держаться в Мариуполе до последнего. Сам военнопленный признал, что среди бойцов мало кто задумывался о рисках для гражданского населения, оказывающегося в зоне боевых действий.

Ранее посол МИД РФ Родион Мирошник сообщил о нарушениях пасхального перемирия со стороны ВСУ в ЛНР, ДНР и Херсонской области. По его данным, украинские войска обстреляли пригород Кременной, Никитовский район Горловки, а также атаковали Алешки, Голую Пристань и Каховку с использованием БПЛА и минометов. В Донецке атаки были предотвращены средствами ПВО.