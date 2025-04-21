Техника ВСУ в утиль, разгром формирований: успехи ВС РФ к утру 21 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Вооруженные силы России уничтожили бронетехнику ВСУ у Купянска, видео с боевыми действиями показали авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 21 апреля?

ВС РФ отбили контрнаступление ВСУ у Купянска

Отмечалось, что боевые машины ВСУ были отправлены в контрнаступление на Харьковском направлении. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Как рассказали авторы, военнослужащие ВС России из группировки войск «Запад» приступили к отражению атаки ВСУ в ночь с 18 на 19 апреля. Неприятель посылал в атаку бронетехнику и элитных штурмовиков ГУР. При уничтожении сил неприятеля российские бойцы активно использовали FPV-дроны на оптоволокне.

На видео видны моменты поражения вражеской техники российскими беспилотниками. Так, во время ночной операции был поражен танк, оснащенный специальной защитной сеткой. В светлое время суток была уничтожена боевая машина ВСУ, дрон влетел прямо в открытую заднюю дверь.

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ВС России поразили бригады ВСУ у Горналя

Вооруженные силы России нанесли поражение формированиям ВСУ в районе населенного пункта Горналь в Курской области до начала действия пасхального перемирия, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Отмечалось, что в военной операции были задействованы бойцы группировки войск «Север».

«До начала действия перемирия подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, трех механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Горналь», — говорится в сообщении.

Кроме того, ВС РФ поразили личный состав и военную технику ВСУ в Сумской области, удары наносились по населенным пунктам Беловоды, Вакаловщина, Великая Рыбица, Великий Прикол, Запселье, Малая Рыбица, Марьино, Садки, Юнаковка и Яблоновка. Отмечалось, что российские военные для поражения неприятеля применяли артиллерию, беспилотники и боевую авиацию.

ВСУ потеряли до 155 бойцов в Курской области

Потери Вооруженных сил Украины составили до 155 военных на Курском направлении до начала действия пасхального перемирия, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре артиллерийских орудия, пусковая установка реактивной системы залпового огня „Ураган“ и станция радиоэлектронной борьбы», — сказано в заявлении.

В ведомстве уточнили, что всего за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 75 тысяч военнослужащих.

Какая ситуация была в зоне СВО ранее

В зоне СВО иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, увидели пять российских штурмовиков и побежали от них. Кадры опубликовал Telegram-канал Military Theme Z. Судя по кадрам, видео снимал один из военнослужащих с нашлемной камерой. На видео можно заметить, как солдаты ВСУ бегут по траншее в лесу, а позади них слышна стрельба. При этом практически все участники видео говорят на английском языке без заметного акцента.

Удар ВС РФ по району испытаний украинского ОТРК «Сапсан» сорвал принятие комплекса на вооружение ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что Киев собирается довести ОТРК до характеристик российского «Искандера». По его словам, основным ОТРК у Киева остается «Нептун».

«Сейчас они хотят принять на вооружение „Сапсан“ и довести его до характеристик российского „Искандера“. Предположу, что „Сапсан“ создается на базе „Точки У“. Не случайно испытательный полигон охраняли американские и норвежские средства ПВО, включая NASAMS. Удар по ОТРК „Сапсан“ отсрочит его принятие на вооружение и применение в зоне СВО. Если вышли на испытание, значит, планировали к концу года вывести на применение. Это очень своевременный удар ВС России», — считает Дандыкин.

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