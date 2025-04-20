Провальное контрнаступление ВСУ у Купянска попало на видео «РВ» показала видео с отражением атаки ВСУ у Купянска

Фото: Социальные сети

ВС Украины

Вооруженные силы России уничтожили бронетехнику ВСУ у Купянска, видео с боевыми действиями показали авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечалось, что боевые машины ВСУ были отправлены в контрнаступление на Харьковском направлении. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Как рассказали авторы, военнослужащие ВС России из группировки войск «Запад» приступили к отражению атаки ВСУ в ночь с 18 на 19 апреля. Неприятель посылал в атаку бронетехнику и элитных штурмовиков ГУР. При уничтожении сил неприятеля российские бойцы активно использовали FPV-дроны на оптоволокне.

На видео видны моменты поражения вражеской техники российскими беспилотниками. Так, во время ночной операции был поражен танк, оснащенный специальной защитной сеткой. В светлое время суток была уничтожена боевая машина ВСУ, дрон влетел прямо в открытую заднюю дверь.

Ранее сообщалось, что ВСУ судорожно бросают бронетехнику НАТО и отряды спецназа в контратаки у Купянска. Как рассказали авторы «Русской Весны», украинские военные пытаются остановить продвижение российских войск, но все атаки пресекаются бойцами ВС РФ.