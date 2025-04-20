Конец «Сапсана» и срыв перемирия: новости СВО на вечер 20 апреля

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Украинские войска проигнорировали объявленное российским президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие и совершили атаки в ДНР и ЛНР, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, праздничного чуда не случилось: ВСУ ночью обстреляли окраины Кременной.

Также армия Украины нанесла удар по Никитовскому району Горловки. Дипломат уточнил, что неприятель выпустил по населенному пункту четыре боеприпаса калибра 155 мм. ВСУ также пытались атаковать Донецк, но российские военнослужащие смогли ликвидировать воздушную угрозу. В Херсонской же области после вступления в силу режима прекращения огня украинские войска устроили авианалет с помощью беспилотников. Под ударом оказались Алешки, Голая Пристань и Каховка. Враг также применил минометы для обстрела населенных пунктов, добавил Мирошник.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 20 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Срыв режима прекращения огня со стороны ВСУ не удивил Слуцкого

Решение Киева сорвать пасхальное перемирие не является удивительным фактом, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, ранее украинские войска также нарушали установленный 30-дневный мораторий, условия которого запрещали атаковать энергетические объекты.

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Россия выполнила правила режима прекращения огня, в отличие от Украины, обратил внимание Слуцкий. Парламентарий считает, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался в щекотливой ситуации перед иностранными партнерами, так как не мог публично отказаться от выполнения предложенной Путиным инициативы. Глава РФ подобным шагом показал, что Москва действительно нацелена на урегулирование ситуации мирным путем, добавил глава думского комитета.

Американцы увидели важный нюанс в предложении России по перемирию

Российский президент решил ввести режим прекращения огня в честь Пасхи, чтобы добиться благосклонности властей США, считают журналисты CNN. Они выразили мнение, что таким образом Москва намерена восстановить свой имидж на международной арене.

Фото: Kremlin.ru Владимир Путин

Администрация главы Соединенных Штатов Дональда Трампа, вероятно, воспримет пасхальное перемирие в качестве «жеста доброй воли», предположили авторы материала. Также Москва может воспользоваться нарушениями инициативы со стороны ВСУ, чтобы продемонстрировать мировому сообществу недоговороспособность Украины, говорится в статье.

Киев стремительно теряет контроль над ВСУ

Сорвав пасхальное перемирие, бойцы ВСУ явно продемонстрировали, что власти Украины больше не контролируют собственные войска, заявил военно-политический эксперт Ян Гагин. Он также назвал многочисленные нарушения режима прекращения огня возможным свидетельством незаинтересованности Киева в мирном процессе.

Украинские подразделения, по сути, превратились в неконтролируемые вооруженные банды террористов, которые сами принимают решения о времени и месте атак. Гагин напомнил, что ВСУ с самого утра нарушали предложенное Россией перемирие. Причем противник вел огонь по всей линии фронта. На Украине больше не осталось никакой власти, констатировал эксперт.

Россия одним ударом прекратила разработку украинского «Сапсана»

Российские военные нанесли точечный удар по месту тестирования украинского ракетного комплекса «Сапсан», по сути, прекратив дальнейшие работы Киева по созданию подобного оружия, сказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Он уточнил, что ВС РФ мощной групповой атакой ликвидировали и технологическую базу, необходимую для производства ОТРК.

В Москве внимательно отслеживали ход разработки украинского оружия, отметил эксперт. Производство этого комплекса представляло серьезную угрозу для России, подчеркнул Перенджиев. Именно поэтому командование ВС РФ приняло решение не ждать, пока Киев поставит «Сапсан» на вооружение, а действовать на опережение, подытожил специалист.

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