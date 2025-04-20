Эксперт заметил важный признак утраты Киевом контроля над ВСУ Военный эксперт Гагин: Киев окончательно утратил контроль над своей армией

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ВС Украины

Многочисленные нарушения объявленного президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия со стороны ВСУ говорят об утрате украинскими властями контроля над собственной армией, считает военно-политический эксперт Ян Гагин. Также это может свидетельствовать и о незаинтересованности Киева в мирном урегулировании кризиса, сказал он в комментарии РИА Новости.

Украинскому руководству абсолютно неинтересно участвовать в мирном процессе, они не заинтересованы в мире, либо это говорит о том, что украинская власть полностью утратила контроль над своими вооруженными силами, которые теперь являются просто бандами и террористическими группами, которые самостоятельно решают, когда им открывать огонь, и, собственно говоря, куда бить, — предположил специалист.

Бойцы ВСУ начали нарушать режим прекращения огня с самого утра, сообщил Гагин. Он уточнил, что атаки со стороны украинской армии происходят по всей линии боевого соприкосновения. По мнению эксперта, на Украине попросту не осталось никакой власти.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сказал, что нисколько не удивлен фактом срыва пасхального перемирия Киевом. Он напомнил, что до этого армия Украины регулярно нарушала мораторий, который запрещал наносить удары по объектам энергетики в течение 30 дней.