В России устроили разнос Киеву за саботаж пасхального перемирия Военкор Коц обвинил Киев в демонстративном нарушении пасхального перемирия

Фото: Социальные сети

ВС Украины

Киев демонстративно нарушает пасхальное перемирие, поделился мнением военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, изначально мало кто питал иллюзии, что украинская сторона прекратит обстрелы в праздник.

Украина откровенно саботирует предложенное Россией пасхальное перемирие, — подчеркнул Коц.

Военкор подчеркнул, что было важно дать президенту Украины Владимиру Зеленскому возможность снова продемонстрировать миру свою неспособность к переговорам. Он допустил, что это поможет Западу наконец понять, кто на самом деле стремится к миру в этом конфликте.

Президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне спецоперации накануне, 19 апреля. Российская сторона остановила боевые действия до 00:00 21 апреля. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сразу отдал всем командующим группировками российских войск указания прекратить огонь.

Вооруженные силы Украины в ночь на 20 апреля нарушили пасхальное перемирие в ЛНР и ДНР. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник уточнил, что ВСУ обстреляли пригород Кременной. Информации о пострадавших и разрушениях нет.