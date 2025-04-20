Военэксперт объяснил, как проект создания «Сапсана» обрубили на корню Военэксперт Перенджиев: ВС РФ положили конец разработке украинского «Сапсана»

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России прекратили всю дальнейшую разработку украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан», ударив высокоточным оружием по району его испытаний, заявил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, при атаке также были уничтожены технологии производства этой ракеты, передает «Взгляд».

Групповой удар высокоточным оружием по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан» фактически останавливает дальнейшую разработку этого оружия, — сказал Перенджиев.

Эксперт добавил, что Россия внимательно следила за ходом разработки «Сапсана». Он объяснил, что создание данного оружия было опасным, поэтому ВС РФ получили четкую команду не ждать, когда противник примет новый комплекс на вооружение.

Минобороны России сообщило об ударе по месту испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан» в субботу, 19 апреля. При атаке также были поражены прикрывающие его зенитные ракетные системы NASAMS норвежского производства. По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, в случае принятия «Сапсана» на вооружение комплекс мог бы ударить по дальнему Подмосковью.