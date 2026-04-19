КНДР запустила на восток «таинственную» ракету

Северная Корея произвела запуск ракеты неопределенного типа в восточном направлении, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея. По данным военных, характеристики и точный тип боеприпаса пока не установлены.

Это уже не первый запуск со стороны КНДР в текущем месяце — предыдущий был зафиксирован 8 апреля в сторону Японского моря. Регион остается в напряжении, ожидая возможных ответных действий со стороны соседних государств и международного сообщества.

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын в программной речи на первой сессии Верховного народного собрания 15-го созыва официально объявил Южную Корею враждебным государством. В частности, он подчеркнул, что КНДР намерена полностью отвергать и игнорировать соседнюю страну самыми ясными словами и действиями.

Ранее национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что недавняя публикация фотографий дочери Ким Чен Ына за рычагами танка является прямой отсылкой к юности самого лидера КНДР. По данным агентства «Ренхап», на закрытом брифинге для депутатов спецслужба пояснила, что подобные кадры демонстрируют преемственность власти.