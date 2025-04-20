ВС РФ до пасхального перемирия взяли под контроль село в ДНР Минобороны: бойцы ВС России взяли под контроль Новомихайловку в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Военнослужащие Вооруженных сил России взяли под контроль село Новомихайловка в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, это произошло еще до пасхального перемирия, объявленного президентом страны Владимиром Путиным.

Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Новомихайловка ДНР, — подчеркнули в МО.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие в ЛНР и ДНР. По его словам, украинская армия обстреляла пригород Кременной. Что касается ДНР, то ВСУ атаковали Никитовский район Горловки: было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

До этого стало известно, что на Украине с вечера 19 апреля ни разу не объявляли воздушную тревогу. По данным местных СМИ, в пасхальную ночь не было зафиксировано ни одного удара с воздуха. Также отмечается, что мониторинговые каналы ВСУ, в отличие от всех предыдущих ночей, не информировали о пусках беспилотников или ракет.

Тем временем два мирных жителя ДНР получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ. В Пролетарском районе Донецка при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получила женщина 1965 года рождения. В Никитовском районе Горловки после сброса взрывного устройства с беспилотника пострадал мужчина 1969 года рождения.