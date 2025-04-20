Появился комикс со злобным Зеленским с куличом «смертника» в храме Художник Муравьев опубликовал комикс о пасхальном перемирии по версии Зеленского

Фото: IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Владимир Зеленский

Российский художник Андрей Муравьев представил комикс пасхального перемирия «по-зеленски» в своем Telegram-канале. На рисунке изображен президент Украины Владимир Зеленский с куличом, который он пришел освятить в храм.

Пасхальное перемирие по-зеленски. Верим всем телеграммом, — подписал арт Муравьев.

На карикатуре из верхушки кулича торчит меч, а вокруг вместо привычных пасхальных яиц лежат гранаты, рядом с праздничным хлебом — патроны. Сам Зеленский изображен злобным, с гримасой и красными глазами, над его головой будто демонические рога виднеются зажженные свечи.

Президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне спецоперации накануне, 19 апреля. Российская сторона остановила боевые действия до 00:00 21 апреля. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сразу отдал всем командующим группировками российских войск указания прекратить огонь.

Военный корреспондент Александр Коц заметил, что Киев демонстративно нарушает пасхальное перемирие. По его словам, изначально мало кто питал иллюзии, что украинская сторона прекратит обстрелы в праздник. Военкор также подчеркнул, что было важно дать Владимиру Зеленскому возможность снова продемонстрировать миру свою неспособность к переговорам.