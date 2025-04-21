Стало известно, что думают политологи в США о нарушении перемирия ВСУ Политолог Мюллер понадеялся на перемирие после нарушения прекращения огня ВСУ

Фото: МО РФ

Долгосрочное урегулирование кризиса вокруг Украины может последовать за объявленным президентом РФ Владимиром Путиным пасхальным перемирием, заявил РИА Новости политический исследователь университета Огайо Джон Мюллер. По его словам, это нужно обеим сторонам конфликта.

Я не могу быть уверенным, но я надеюсь, что из этого пасхального перемирия выльется долгосрочное прекращение огня. Это нужно обеим сторонам, — подчеркнул Мюллер.

Профессор политологии технологического института Калифорнии Доредик Кивьет уверен, что такое решение Путина говорит о готовности России к урегулированию конфликта. Он добавил, что любое перемирие лучше эскалации.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский выразил готовность поддержать пасхальное перемирие при условии его соблюдения российской стороной. Более того, он предложил принцип «тишина в ответ на тишину» и не исключил возможность продления режима прекращения огня после Пасхи. При этом украинский лидер отметил, что текущие 30 часов перемирия недостаточны для установления доверия, в то время как 30 дней могли бы способствовать деэскалации.

До этого политолог Сергей Марков информировал о срыве пасхального перемирия со стороны Украины при поддержке западных партнеров. После консультаций с представителями Франции и Великобритании Зеленский отдал приказ об усилении обстрелов, указал он.