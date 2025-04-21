«Кривое зеркало»: в ГД заметили странные противоречия в словах Зеленского Лидер ЛДПР Слуцкий заявил, что Зеленский действовал по принципу кривого зеркала

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Президент Украины Владимир Зеленский давал обещание «действовать зеркально» в ответ на пасхальное перемирие, но «зеркало оказалось кривым», констатировал в Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его мнению, Киев в очередной раз продемонстрировал нарушение договоренностей.

Веры Киеву нет. Украинский режим неоднократно демонстрировал неспособность соблюдать договоренности. Врать и переводить стрелки — политическое кредо Зеленского, — заметил Слуцкий.

Парламентарий обратил внимание на тот факт, что Зеленский противоречит своим же обвинениям. Так, он признал, что воздушных тревог на территории Украины не звучало, обвиняя при этом Россию в нарушении режима прекращения огня — это «полнейший оксюморон», резюмировал Слуцкий.

Ранее Зеленский выразил готовность поддержать пасхальное перемирие при условии его соблюдения российской стороной. Более того, он предложил принцип «тишина в ответ на тишину» и не исключил возможность продления режима прекращения огня после Пасхи. При этом украинский лидер отметил, что текущие 30 часов перемирия недостаточны для установления доверия, в то время как 30 дней могли бы способствовать деэскалации.

Тем временем политический исследователь университета Огайо Джон Мюллер выразил надежду, что долгосрочное урегулирование кризиса вокруг Украины может последовать за пасхальным перемирием. Это нужно обеим сторонам конфликта, считает он.