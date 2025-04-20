Переданные Украине F-16 лишили возможности вести равный воздушный бой 19FortyFive: украинские F-16 лишили ключевых характеристик для воздушного боя

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На новых самолетах F-16, переданных Украине, отсутствуют ключевые компоненты, необходимые для эффективного ведения воздушного боя, сообщило издание 19fortyfive. После очередной потери американского истребителя командование ВВС Украины выразило недовольство качеством боевой техники.

Радары, установленные на поставленных F-16, относятся к устаревшей модели AN/APG-66 от версий F-16A/B. Как отмечают специалисты, эти системы уступают по возможностям даже советским радарам Н-019 на украинских МиГ-29. Один из офицеров ВСУ отметил, что реальная дальность использования вооружений F-16 составляет всего треть от той дистанции, с которой ВСУ подвергаются атакам.

Кроме того, с переданных истребителей снята система обмена данными НАТО Link 16. Это также сказывается на координации воздушных операций.

Ранее сообщалось, что представители ВСУ больше не делают громких заявлений о том, что с помощью американских истребителей F-16 Украина одержит победу над Россией. По данным западных СМИ, в Киеве признали, что эти самолеты, которые продолжают пропадать при неясных обстоятельствах, не способны противостоять российским Су-35 поколения 4+.