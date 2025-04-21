Группу украинских военных с белым флагом заметили в Запорожье

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Российские военнослужащие обнаружили на Запорожском направлении группу украинских военных с белым флагом, сообщает Telegram-канал «Два майора». Журналисты отметили, что, предположительно, они пытались забрать тела сослуживцев.

В материале говорится, что эта активность наблюдалась севернее Работино. Подробностей авторы статьи не уточнили.

Ранее в силовых структурах информировали, что на сегодняшний день число украинских военнослужащих, сложивших оружие в Курской области, превысило 500 человек. Согласно имеющимся сведениям, однажды солдаты ВСУ, получившие приказ штурмовать российские позиции, сдались в плен целым отделением. При этом среди сложивших оружие был один наемник из Колумбии.

Тем временем посол МИД РФ Родион Мирошник сообщил о нарушениях пасхального перемирия со стороны ВСУ в ЛНР, ДНР и Херсонской области. Украинские войска обстреляли пригород Кременной, Никитовский район Горловки, а также атаковали Алешки, Голую Пристань и Каховку с использованием БПЛА и минометов. В Донецке атаки были предотвращены средствами ПВО.

До этого группа из 14 украинских военных сдалась в плен российским войскам в Курской области. На предоставленных Минобороны РФ кадрах бойцы заявили, что командование ВСУ бросило их на позициях и они приняли решение сложить оружие, правильное «на 100%». Среди пленных были пожилые мужчины.