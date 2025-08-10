«Подготавливают плацдарм»: ВСУ нарастили удары по Сватову Марочко: ВСУ нарастили удары по Сватову в ЛНР

Подразделения Вооруженных сил Украины нарастили удары по Сватову Луганской Народной Республики для дальнейшего наступления на этом участке фронта, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Увеличение ударов по Сватову может быть связано с тем, что украинские боевики таким образом подготавливают плацдарм для продвижения на данном направлении, — предположил аналитик.

Он добавил, что сейчас следует серьезно относиться к любым провокациям со стороны украинских военных. В летне-осенний период они могут воспользоваться погодными условиями для точечных ударов или получить подкрепление, пояснил Марочко.

Ранее сообщалось, что число погибших при ударе украинским беспилотником по машине Сватовского водоканала в ЛНР выросло до четырех. Глава региона Леонид Пасечник проинформировал, что еще двое работников коммунального предприятия получили ранения.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о новых атаках украинских военных на Шебекино и село Дунайка Грайворонского округа. По его словам, в населенных пунктах зафиксированы разрушения, трое гражданских получили ранения.

Также в Ростовской области местные жители услышали мощные взрывы, которые, по их данным, произошли после уничтожения украинских БПЛА силами российской ПВО. Соответствующие сообщения появились в соцсетях. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.