Пожар в поселке Сосьва потушили

Фото: mchs_official/t.me

Открытое горение в поселке Сосьва Свердловской области ликвидировано, сообщает региональное Управление МЧС России. Пожарные боролись с огнем более двух суток, а теперь занимаются разборкой сгоревших построек.

В 18:45 открытое горение на пожаре в п. Сосьва ликвидировано. Пожарно-спасательные подразделения проводят проливку и разборку сгоревших конструкций, — говорится в сообщении.

Ранее глава Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров рассказал, что для окончательной ликвидации огня в поселке Сосьва Свердловской области вызваны еще три вертолета МЧС. Он отметил, что на въезде в поселок загорелись большие штабеля леса. Чиновник добавил, что без помощи авиации МЧС огонь не потушить.

Из-за крупных пожаров, вспыхнувших в ряде населенных пунктов Свердловской области, домов лишились около 660 жителей, в поселке Сосьва погиб один человек. Огонь уничтожил восемь вагонов с лесом, частично пострадала инфраструктура РЖД, повреждены ЛЭП и трансформаторы, без электричества остались 1,4 тысячи человек.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в регионе режим повышенной готовности. Министерству общественной безопасности региона поручили обеспечить готовность учреждений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований.