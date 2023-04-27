Для ликвидации огня в Сосьве власти привлекут дополнительную технику Глава городского округа Макаров: для ликвидации огня в Сосьве вызваны еще три вертолета

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Глава Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров рассказал «360», что для окончательной ликвидации огня в поселке Сосьва Свердловской области вызваны еще три вертолета МЧС. Он отметил, что на въезде в поселок загорелись большие штабеля леса. Он добавил, что без помощью авиации МЧС огонь не потушить.

На сегодня заказаны вертолеты, три вертолета. Загорелись большие штабеля леса на въезде в поселок, просто так их потушить невозможно... Беда очень большая, даже трудно сравнить с чем-то, — сказал Макаров.

Он при этом не уточнил площадь пожара в разговоре с журналистами.

Ранее сообщалось, что из-за крупных пожаров, вспыхнувших в ряде населенных пунктов Свердловской области, лишились домов около 660 человек, в поселке Сосьва погиб один человек. Огонь уничтожил восемь вагонов с лесом, частично пострадала инфраструктура РЖД, повреждены ЛЭП и трансформаторы, без электричества остались 1,4 тысячи человек.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в регионе режим повышенной готовности. Министерству общественной безопасности региона поручено обеспечить готовность учреждений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, которые могут быть привлечены к тушению лесных пожаров.