Огромная пробка скопилась в очереди перед Крымским мостом В очереди перед Крымским мостом образовалась пробка в 587 машин

Более 500 автомобилей стоят в очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани, сообщается в Telegram-канале, где публикуют данные оперативной ситуации на подходах к мосту. В публикации отмечается, что со стороны Керчи очереди нет.

В очереди на досмотр со стороны Тамани находится 587 транспортных средств. Время ожидания — около двух часов, — отметили авторы поста.

7 августа на подъездах к Крымскому мосту скопилось около 3,5 тысячи машин, направляющихся на полуостров. На тот момент со стороны Тамани ожидали досмотра примерно 2400 транспортных средств, а со стороны Керчи — еще 1050 автомобилей. Время ожидания в пробке превышало пять часов.

При этом количество машин, ожидающих проезда по Крымскому мосту, значительно уменьшилось за ночь. К 02:00 мск оно составило 435 транспортных средств. Время ожидания в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи было зафиксировано в районе двух часов.

Тем временем военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что большие пробки перед Крымским мостом могли образоваться из-за тщательного досмотра машин. По его словам, сейчас в Крым направляется много туристов, которые едут на пляжи Евпатории.