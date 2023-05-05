Очевидцы сообщили о взрывах и звуках выстрелов в Курске

В Курске звучат выстрелы и поднимается столб дыма, соответствующие кадры опубликовал местный Telegram-канал «Курский Бомондъ». По информации канала, горит грузовой автомобиль. На место происшествия выехали специальные службы.

В 17:47 в оперативную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Курской области поступило сообщение о возгорании по адресу пр. Кулаков, 109. По прибытии установлено, происходит горение грузового автомобиля, — сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские военные обстреляли поселок Теткино. Десять снарядов повредили строения семи домохозяйств. Нанесен урон фасадам, окнам, крышам и заборам. Никто из жителей не пострадал.