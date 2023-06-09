Названа предполагаемая модель БПЛА, врезавшегося в дом в Воронеже Mash: на жилой дом в Воронеже рухнул ударный БПЛА модели UJ-22 Airborne

Фото: «УКРДЖЕТ»

UJ-22 Airborne

По данным Telegram-канала Mash, на жилой дом в Воронеже упал ударный БПЛА модели UJ-22 Airborne. Канал сообщил, что данную модель дрона могла изготовить украинская компания «Укрджет». В Минобороны не комментировали эту информацию.

Утром 9 июня дрон со взрывчаткой врезался в жилой дом в Воронеже. По словам местных жителей, прозвучали два взрыва. Позже были опубликованы кадры с места атаки беспилотника — на них видны повреждения несущей стены дома.

Губернатор региона Александр Гусев заявил, что три человека посекло осколками стекла. Им оказана помощь на месте, пострадавшие отказались от госпитализации.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что украинские дроны-камикадзе сбросили бомбы в поле в селе Вязовое Краснояружского района Белгородской области. По информации канала, при атаке пострадал местный житель, который пас коров. Он был госпитализирован с множественными осколочными ранениями.

9 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ночных ударов украинских военных пострадали трое жителей региона. По его словам, под обстрелы попали населенные пункты Шебекино и Разумное. Он отметил, что в регионе работала ПВО.