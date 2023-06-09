Опубликовано фото с места предполагаемого крушения БПЛА в Воронеже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фото с места атаки беспилотника на жилой дом в Воронеже опубликовали в Сети. На кадрах видны повреждения несущей стены от взрыва БПЛА.

ЧП произошло на улице Белинского. По словам местных жителей, прозвучали два взрыва. В Минобороны России эти сведения пока не комментировали.

Губернатор региона Александр Гусев подтвердил факт произошедшего и подчеркнул, что держит ситуацию под личным контролем. По его словам, из-за взрыва пострадали два человека.

По данным Telegram-канала SHOT, в результате взрыва повреждения получили не менее десяти квартир.

Ранее сообщалось, что дроны сбросили бомбы в поле в селе Вязовом Краснояружского района Белгородской области. При атаке пострадал местный житель, который пас коров. Его госпитализировали с множественными осколочными ранениями. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.

8 июня в городе Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль. транспортное средство было взорвано возле жилого дома.