Два человека получили ранения в результате атаки беспилотника в Воронеже Глава Воронежской области Гусев: два человека ранены после падения беспилотника

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Два человека ранены после падения беспилотника в Воронеже на улице Белинского, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram. Он отметил, что спецслужбы уже прибыли на место.

По предварительным данным, после инцидента на ул. Белинского в Воронеже ранены двое, им оказывается вся необходимая помощь, — написал Гусев.

Утром 9 июня БПЛА со взрывчаткой врезался в жилой дом в Воронеже. Местные жители слышали два взрыва.

Немногим позже были опубликованы фото с места атаки беспилотника. На кадре видны повреждения от взрыва БПЛА на одном из балконов многоэтажки.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что украинские дроны-камикадзе сбросили бомбы в поле в селе Вязовом Краснояружского района Белгородской области. По информации канала, при атаке пострадал местный житель, который пас коров, он был госпитализирован с множественными осколочными ранениями. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ночных ударов украинских военных пострадали трое жителей региона.