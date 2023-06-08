В Бердянске взорвался и загорелся автомобиль Рогов сообщил о взрыве автомобиля в Бердянске

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Бердянске Запорожской области взорвался и загорелся автомобиль, сообщил в Telegram председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, транспортное средство было взорвано возле жилого дома. О пострадавших не сообщается. На месте работают экстренные службы города.

В Бердянске примерно в 17:40 около дома 15 на улице Северной взорвался и загорелся автомобиль. На месте работают сотрудники МЧС и МВД. Информация уточняется, — написал Рогов.

До этого Telegram-канал Klymenko Time сообщал о нескольких взрывах в Бердянске. Кроме этого, по данным украинского СМИ, за час до взрыва над городом кружили вертолеты. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что ВСУ в ночь на 8 июня предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ на Запорожском направлении силами до 1500 человек и 150 единиц бронетехники. По его словам, войска РФ нанесли превентивный удар по украинским подразделениям. Противник был остановлен и отошел с большими потерями, отметил министр.

До этого Рогов заявлял, что солдаты ВСУ пытаются начать полномасштабное контрнаступление на Запорожском направлении в зоне СВО. По его словам, попытки продолжаются уже четыре дня подряд, однако никаких успехов у ВСУ пока не наблюдается. Рогов отметил, что украинская армия понесла большие потери при наступлении в Запорожской области. Он подчеркнул, что основное направление атаки находилось южнее и юго-восточнее города Орехова в направлении Токмака.