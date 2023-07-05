На Байкале двое туристов попали в сильный шторм, один из них пропал

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Иркутской области мужчина пропал в результате сильного шторма на озере Байкал, сообщили KP.RU в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда. Там уточнили, что 5 июля двое туристов отправились кататься на лодках на север Байкала, где их накрыл сильный дождь и шторм.

Житель Усть-Илимска сообщил, что его относит в море на резиновой лодке, своего товарища на байдарке он потерял из вида. Они двигались вдоль островов Ярки по направлению от поселка Нижнеангарск к северо-восточному побережью озера Байкал, — рассказали в ведомстве.

Спасатели из Северобайкальска полтора часа были на связи с мужчиной, пока не обнаружили его дрейфующим примерно в 2 км от берега. Турист сильно замерз, промок и устал, его подняли на борт спасательного катера и передали медикам. Поиски второго мужчины продолжались до захода солнца, однако результатов они не дали.

В связи с темным временем поиск был прекращен. Работы продолжаются, — рассказали поисковики.

Ранее в Заполярье спасли потерявшегося туриста. Мужчину нашли сотрудники МЧС и эвакуировали на вертолете в больницу. Пострадавший получил травмы во время восхождения. По предварительной информации, путешественник передвигался в составе незарегистрированной группы.