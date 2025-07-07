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07 июля 2025 в 03:00

Обзор самых стильных глэмпингов в России с удобствами и красивыми видами

Обзор самых стильных глэмпингов в России Обзор самых стильных глэмпингов в России Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Глэмпинг в России — стремительно развивающийся формат отдыха, объединяющий комфорт отеля с красотой природы. Любители необычного отдыха смогут открыть для себя множество ярких локаций — от уединенных куполов на берегу Байкала до дизайнерских шатров в лесах Карелии. Сегодня глэмпинг стал альтернативой традиционным отелям и базам отдыха.

Любите природу, но не готовы спать в палатке? Тогда читайте новый материал NEWS.ru, в который вошли лучшие глэмпинги в России с удобствами и завораживающими видами.

Что такое глэмпинг и почему он популярен?

Прежде чем ознакомиться с лучшими глэмпингами в России, попробуем разобраться, что из себя представляет подобный формат отдыха.

Глэмпингом называют локации, в которых туристы живут на природе с максимальным комфортом. В таких точках людей заселяют в отапливаемые шатры, необычные прозрачные домики или хижины-палатки, где есть все удобства: полноценная кровать, душ, иногда даже джакузи и панорамные окна. В России глэмпинг набирает популярность по нескольким причинам:

  1. Возможность отдохнуть вдали от города, не жертвуя комфортом.

  2. Шанс посетить уникальные локации — от подножия гор и широких озер до тундры.

  3. Необычная эстетика и фотогеничность местности вокруг домиков.

  4. Разнообразие форматов. Глэминг подойдет как для молодой пары, так и для шумной семьи.

Что такое глэмпинг и почему он популярен? Что такое глэмпинг и почему он популярен? Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Топ глэмпингов в России: комфорт, природа и стиль

Редакция NEWS.ru собрала топ глэмпингов в России, которые выделяются своей атмосферой, уровнем сервиса и красотой окружающей природы.

  1. Иркутская область. Здесь можно найти один из лучших глэмпингов в России. Он подойдет для тех, кто мечтает о комфортном отдыхе у берегов легендарного озера Байкал. Местная компания предлагает остановиться в панорамных куполах с теплыми кроватями, санузлом и мини-кухней. Считается, что в этом месте особенно хорошо заниматься йогой. Также на территории глэмпинга есть традиционная русская баня с террасой.

  2. Карелия. Здесь, у берегов залива Тенкасаренселькя, находится стильный и комфортный глэмпинг. В разного формата домиках можно найти климат-контроль, телевизор, Wi-Fi, мини-бар и кофемашину. О завтраках можно не беспокоиться — они включены в стоимость проживания. Кроме того, на территории глэмпинга есть банный комплекс и ресторан.

  3. Московская область. В 45 километрах от МКАД раскинулся уютный глэмпинг. Домики стоят посреди лесного массива. В номерах можно найти душ, стильный интерьер и Wi-Fi, на территории — костровые зоны.

  4. Ленинградская область. В Селезневском сельском поселении, вдали от шумной городской толпы, скрываются минималистичные дома-контейнеры. Вы не поверите, но они могут стать одними из самых уютных отелей в вашей жизни! У каждого домика — личная терраса под навесом и индивидуальная мангальная зона на траве у берез. Также комплекс предлагаем множество активностей на воде.

  5. Калининградская область. В поселке Лесном, недалеко от кромки воды, на опрятной лесной опушке расположились шатры. Этот глэмпинг — идеальный вариант для дикого, но в то же время обустроенного и комфортного отдыха на природе.

Почему стоит выбрать глэмпинг в России?

Если вы еще сомневаетесь, стоит ли бронировать глэмпинг в России — вот несколько аргументов за:

  1. Озера, леса и горы — все это прямо за стеклянной стеной вашего номера.

  2. Комфорт уровня бутик-отеля: удобные кровати, душ, отопление.

  3. Индивидуальность: каждый глэмпинг оформлен в авторском стиле.

  4. Уникальный опыт: йога на берегу Байкала, завтрак с видом на Эльбрус, купание в чанах в сосновом лесу.

  5. Идеальное место для фотосессий: порадуют не только виды за окном, но и современные интерьеры.

Чтобы не растеряться при выборе места, учитывайте:

  1. Локацию. Попробуйте ответить на вопрос, чего бы вам хотелось видеть в первую очередь — горы, озера или леса?

  2. Уровень комфорта — наличие санузла, кухни, отопления.

  3. Развлечения — экскурсии, спорт, мастер-классы.

  4. Сезонность — не все глэмпинги работают зимой.

Глэмпинг в России Глэмпинг в России Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Глэмпинг в России — что взять с собой?

Несмотря на высокий уровень комфорта, глэмпинг в России — это все же отдых на природе. Поэтому важно подготовиться, чтобы получить максимум удовольствия от поездки. Вот список необходимых и полезных вещей, которые стоит взять с собой, даже если вы отправляетесь в лучшие глэмпинги в России.

  1. Удобная одежда по погоде.

  2. Обувь для прогулок — непромокаемая, удобная.

  3. Фонарик или налобный светильник. На случай если освещения на улице будет недостаточно.

  4. Средства от насекомых — особенно актуально летом и в лесных районах.

  5. Солнцезащитные очки и крем — даже в северных широтах солнце бывает активным.

  6. Аптечка с личными препаратами — глэмпинги часто удалены от аптек.

  7. Банные принадлежности.

  8. Сменная обувь или тапочки для нахождения внутри купола или шатра.

Глэмпинг в России — современная альтернатива привычному отдыху. Способ прикоснуться к природе, не отказываясь от уюта. Сегодня лучшие глэмпинги в России предлагают уникальный формат расслабления, сочетающий эстетику, удобство и вдохновение. Если вы ищете глэмпинг в России, где можно перезагрузиться, насладиться уединением и при этом комфортно отдохнуть, смело бронируйте один из вариантов из нашего списка.

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гора
озеро
лес
дизайн
Байкал
Виктория Семёнова
В. Семёнова
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