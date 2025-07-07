Обзор самых стильных глэмпингов в России с удобствами и красивыми видами

Обзор самых стильных глэмпингов в России с удобствами и красивыми видами

Глэмпинг в России — стремительно развивающийся формат отдыха, объединяющий комфорт отеля с красотой природы. Любители необычного отдыха смогут открыть для себя множество ярких локаций — от уединенных куполов на берегу Байкала до дизайнерских шатров в лесах Карелии. Сегодня глэмпинг стал альтернативой традиционным отелям и базам отдыха.

Любите природу, но не готовы спать в палатке? Тогда читайте новый материал NEWS.ru, в который вошли лучшие глэмпинги в России с удобствами и завораживающими видами.

Что такое глэмпинг и почему он популярен?

Прежде чем ознакомиться с лучшими глэмпингами в России, попробуем разобраться, что из себя представляет подобный формат отдыха.

Глэмпингом называют локации, в которых туристы живут на природе с максимальным комфортом. В таких точках людей заселяют в отапливаемые шатры, необычные прозрачные домики или хижины-палатки, где есть все удобства: полноценная кровать, душ, иногда даже джакузи и панорамные окна. В России глэмпинг набирает популярность по нескольким причинам:

Возможность отдохнуть вдали от города, не жертвуя комфортом. Шанс посетить уникальные локации — от подножия гор и широких озер до тундры. Необычная эстетика и фотогеничность местности вокруг домиков. Разнообразие форматов. Глэминг подойдет как для молодой пары, так и для шумной семьи.

Что такое глэмпинг и почему он популярен? Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Редакция NEWS.ru собрала топ глэмпингов в России, которые выделяются своей атмосферой, уровнем сервиса и красотой окружающей природы.

Иркутская область. Здесь можно найти один из лучших глэмпингов в России. Он подойдет для тех, кто мечтает о комфортном отдыхе у берегов легендарного озера Байкал. Местная компания предлагает остановиться в панорамных куполах с теплыми кроватями, санузлом и мини-кухней. Считается, что в этом месте особенно хорошо заниматься йогой. Также на территории глэмпинга есть традиционная русская баня с террасой. Карелия. Здесь, у берегов залива Тенкасаренселькя, находится стильный и комфортный глэмпинг. В разного формата домиках можно найти климат-контроль, телевизор, Wi-Fi, мини-бар и кофемашину. О завтраках можно не беспокоиться — они включены в стоимость проживания. Кроме того, на территории глэмпинга есть банный комплекс и ресторан. Московская область. В 45 километрах от МКАД раскинулся уютный глэмпинг. Домики стоят посреди лесного массива. В номерах можно найти душ, стильный интерьер и Wi-Fi, на территории — костровые зоны. Ленинградская область. В Селезневском сельском поселении, вдали от шумной городской толпы, скрываются минималистичные дома-контейнеры. Вы не поверите, но они могут стать одними из самых уютных отелей в вашей жизни! У каждого домика — личная терраса под навесом и индивидуальная мангальная зона на траве у берез. Также комплекс предлагаем множество активностей на воде. Калининградская область. В поселке Лесном, недалеко от кромки воды, на опрятной лесной опушке расположились шатры. Этот глэмпинг — идеальный вариант для дикого, но в то же время обустроенного и комфортного отдыха на природе.

Почему стоит выбрать глэмпинг в России?

Если вы еще сомневаетесь, стоит ли бронировать глэмпинг в России — вот несколько аргументов за:

Озера, леса и горы — все это прямо за стеклянной стеной вашего номера. Комфорт уровня бутик-отеля: удобные кровати, душ, отопление. Индивидуальность: каждый глэмпинг оформлен в авторском стиле. Уникальный опыт: йога на берегу Байкала, завтрак с видом на Эльбрус, купание в чанах в сосновом лесу. Идеальное место для фотосессий: порадуют не только виды за окном, но и современные интерьеры.

Чтобы не растеряться при выборе места, учитывайте:

Локацию. Попробуйте ответить на вопрос, чего бы вам хотелось видеть в первую очередь — горы, озера или леса? Уровень комфорта — наличие санузла, кухни, отопления. Развлечения — экскурсии, спорт, мастер-классы. Сезонность — не все глэмпинги работают зимой.

Глэмпинг в России Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Глэмпинг в России — что взять с собой?

Несмотря на высокий уровень комфорта, глэмпинг в России — это все же отдых на природе. Поэтому важно подготовиться, чтобы получить максимум удовольствия от поездки. Вот список необходимых и полезных вещей, которые стоит взять с собой, даже если вы отправляетесь в лучшие глэмпинги в России.

Удобная одежда по погоде. Обувь для прогулок — непромокаемая, удобная. Фонарик или налобный светильник. На случай если освещения на улице будет недостаточно. Средства от насекомых — особенно актуально летом и в лесных районах. Солнцезащитные очки и крем — даже в северных широтах солнце бывает активным. Аптечка с личными препаратами — глэмпинги часто удалены от аптек. Банные принадлежности. Сменная обувь или тапочки для нахождения внутри купола или шатра.

Глэмпинг в России — современная альтернатива привычному отдыху. Способ прикоснуться к природе, не отказываясь от уюта. Сегодня лучшие глэмпинги в России предлагают уникальный формат расслабления, сочетающий эстетику, удобство и вдохновение. Если вы ищете глэмпинг в России, где можно перезагрузиться, насладиться уединением и при этом комфортно отдохнуть, смело бронируйте один из вариантов из нашего списка.