Потерявшегося туриста спасли в Заполярье

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В Заполярье спасли потерявшегося туриста. Мужчину нашли сотрудники МЧС, пострадавшего эвакуировали на вертолете в больницу. Как сообщает ОТР, турист получил травмы во время восхождения. По предварительной информации, путешественник передвигался в составе незарегистрированной группы.

Как уточняет телеканал, спасатели эвакуировали мужчину в больницу в городе Кировск и передали врачам. О его состоянии не сообщается. Операцию по спасению проводили на арктическом вертолете. Отмечается, что это первый рабочий вылет специализированной техники.

В Карачаево-Черкесии ранее перестала выходить на связь группа туристов из Краснодарского края. Восемь человек спускались в поселок Архыз с Софийских озер. При этом вторую группу из 12 человек обнаружили на спуске. Уточняется, что туристов перевели через реку, они продолжили спускаться в поселок Архыз. По информации МЧС, туристы не зарегистрировались в спасательном подразделении.

Ночью 30 июня стало известно, что группу туристов обнаружили спасатели вблизи Софийского водопада. Они были эвакуированы сотрудниками МЧС. Медицинская помощь туристам не потребовалась.