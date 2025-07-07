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07 июля 2025 в 12:23

Горнодобытчика жестко наказали за попытку дать взятку силовику

Горнодобытчика осудили на четыре года за попытку подкупа силовика под Магаданом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Магаданской области работник горнодобывающей компании получил уголовное наказание за попытку дать взятку сотруднику правоохранительных органов, сообщает Telegram-канал MagadanMedia.ru со ссылкой на представителей управления ФСБ по региону. Он пытался подкупить силовика суммой в миллион рублей.

Работник горнодобывающей отрасли был задержан и предстал перед судом, говорится в сообщении. Его приговорили к наказанию в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима и запрету на деятельность в сфере недропользования на пять лет. Также он должен выплатить штраф в размере 2 млн рублей.

Ранее главу администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Юлию Логвиненко и руководителя местной администрации МО Колпино Дмитрия Кохно задержали по подозрению в получении особо крупной взятки. Следствие утверждает, что гендиректор занимающейся благоустройством территорий компании передал им не менее 9,2 млн рублей в обмен на покровительство в получении государственных заказов.

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Магаданская область
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