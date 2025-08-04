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04 августа 2025 в 13:06

Свыше 60 подпольных мастерских «закрылись» после рейдов силовиков

ФСБ обнаружила в регионах России 62 подпольных мастерских по модернизации оружия

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Федеральная служба безопасности России в ходе оперативных мероприятий за май — июнь 2025 года пресекла деятельность 157 нелегальных оружейных мастеров, сообщает пресс-служба ведомства. В 51 регионе страны, включая Москву, Санкт-Петербург, приграничные Курскую и Белгородскую области, а также новые регионы РФ, было обнаружено 62 подпольных цеха.

В этих незаконных мастерских преступные группы занимались переделкой гражданского оружия в боевое и производством боеприпасов. В результате операций изъято 268 единиц огнестрельного оружия, среди которых четыре пулемета, 25 автоматов, 94 пистолета и револьвера и другие виды вооружений. Также конфискованы 21 артиллерийский снаряд, 92 гранаты, 16 детонаторов, свыше 140 килограммов взрывчатых веществ и 34 тысячи патронов различного калибра.

Ранее в Кабардино-Балкарии сотрудники ФСБ ликвидировали трех вооруженных преступников, оказавших активное сопротивление при попытке задержания. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ и Следственном комитете, задержанные планировали совершить нападение на представителей правоохранительных органов.

До этого в Новосибирской области задержаны двое местных жителей, подозреваемых в сотрудничестве с террористической организацией. Молодые люди из села Криводановка в 2023 году занимались пропагандистской деятельностью, выполняя указания зарубежных кураторов.

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